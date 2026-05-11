吉本興業所属のお笑いコンビ、ニューヨークの屋敷裕政（40）嶋佐和也（39）が10日のYouTube生配信で、「ブレイキングダウンなんてカス」発言を謝罪した。先週の生配信で、2日に東京ドームで行われたボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥と中谷潤人による“世紀の一戦”を引き合いに出し、1分間最強を決める格闘イベント「ブレイキングダウン」について言及。屋敷が「ブレイキングダウンなんてカス」「