俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送された。冒頭のナレーションで“長篠の戦い”が一気に処理され、SNSでは驚きの声が相次いだ。【写真あり】「朝ドラに出てた子だ！」新キャストにネット反響大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟で“天下一の補佐役”とも称される豊臣秀長を主人公に、戦国時代を描く作品。秀長を