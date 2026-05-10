◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(10日、ロンドン)卓球世界選手権の男子団体戦決勝の日本と中国のオーダーが発表されました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。3選手が出場し、1・2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。日本は1番手に張本智和選手、2番手に松島輝空選手、3番手に戸上隼輔選手のオーダー。12連覇を狙う中国は1番手に梁靖崑選手、2番手に王楚欽選手、3番手に林詩棟選手のオーダ