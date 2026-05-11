異世界より日本へ【漫画】本編を読む日本に転移した異世界人が魔法を使って、まったりと生活している4コマ漫画「異世界転移した僧侶は日本の接骨院で働いてます」をX(旧：Twitter)で投稿しているKasoyun1(@Kasoyun1)さん。本作は、異世界ものをさらに進化させた「逆転移」漫画として、最近注目を浴びている。逆転移という斬新な設定を思いついた経緯や作中に出てくる魔法など、制作秘話をKasoyun1さんにお聞きした。■日本のトイレ