2026年5月8日、韓国・聯合ニュースTVは、米ゴールドマン・サックスがサムスン電子の業績見通しを大幅に上方修正したことを受け「日本に衝撃が広がっている」と伝えた。ゴールドマン・サックスの報告書によると、サムスン電子の2028年の営業利益は約3445億ドル（約54兆188億円）に達する見通し。これは日本の時価総額上位100社（トヨタ自動車、ソニー、三菱など含む）の営業利益合計（実績ベース）、約42兆3000億円を大きく上回ると