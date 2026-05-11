「なんだかコーデが垢抜けない……」そんなときは、パンツの“穿き方”を見直してみるのが近道かも。パンツコーデは、合わせるアイテムや素材を少し変えるだけで、ぐっと今っぽくアップデートできます。プチプラで旬アイテムが揃う【しまむら】なら、トレンドコーデにも気軽に挑戦できそう。今回は、しまむらのパンツを使った大人女性にぴったりの「最旬パンツコーデ」をご紹介します。ぜひチェック