新幹線での飲酒禁止は、アリか、ナシか――。ワイドショーのコメンテーターとして知られる小原ブラスの訴えが波紋を呼んでいる。「小原さんは現在、『5時に夢中！』（TOKYO MX）や『朝生ワイド す・またん！』（読売テレビ）などで活躍するロシア出身のタレントです。そんな彼は5月9日までに自身のThreads（スレッズ）で、《駅弁とかの飲食はいいけど、お酒はもう禁止にして欲しい》と投稿。さらには、《飲み始めたら気分良