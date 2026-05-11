１０日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、城持ち大名となった秀吉（池松壮亮）が、信頼できる家臣をオーディションで決定することとなり、その様子が描かれた。長浜城の城主となった秀吉は、城下町も整え、超ご機嫌。だが竹中半兵衛（菅田将暉）から城は良くても信頼できる家臣がいないと指摘され、秀吉は身分を問わず才能のあるものを登用すると宣言し、今でいうオーディションを敢行する。そこには城下町で