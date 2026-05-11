新小学1年生の息子から母親へ贈られた一通の手紙が、Threads上で話題になっている。 【写真】息子の気持ちが伝わってくる実際の手紙 注目を集めたのは、その手紙に書かれていたある言葉だった。 「ラブBBAへ」「だいすき!! BBA」「子BBAより」 「BBA」とは「ババア」を省略したネットスラング。「2ちゃんねる」や「ニコニコ動画」でよく使われたものだが、なぜ小1の子供がそんな悪口をお母さんに書いてよこ