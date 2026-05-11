◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）首位と1打差の2位から出た河本結（27＝RICOH）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り、通算1オーバーで逆転し、国内メジャー初優勝を飾った。愛娘のメジャー初優勝を見届けた母・美由紀さんは「結がつらい時に何もしてやれなかった私に、母の日に目の前で優勝を見せてくれて本当に幸せ」と感慨をにじ