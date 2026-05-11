ユーチューバーのヒカルが11日までにXを更新。“タモリ論争”をめぐるタレント武井壮（53）の投稿に言及した。事の発端は4月20日、ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言。すると出演していた「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）も同調。自身が2001年頃からタモリ司会のフジテレビ系「笑