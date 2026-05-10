「Qwen3.5-9B」 は2026年にリリースされた高性能ローカルLLMのひとつ。HuggingFaceやLM Studioで無料でダウンロードできる Photo: かみやまたくみ 2026年も進化を続ける生成AIですが、伸びているのはOpenAIのGPTやAnthropicのClaudeだけではありません。無料で公開されていてダウンロードして自分のPCで動かせる「ローカルLLM」も大きな発展を見せています。この記事では2026年上半期にかけ