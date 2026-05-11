【ジュネーブ＝船越翔】大西洋を航行中にハンタウイルスの感染が相次いだクルーズ船が１０日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着した。ＡＦＰ通信によると、船に残っていた乗客や乗員約１５０人のうち約９０人が下船し、専用の航空機などで帰路についた。１１日までに一部の乗員を除き、全員が下船する見通しという。クルーズ船は集団感染の疑いが判明した後の６日、停泊していたアフリカの島国カボベル