磐越自動車道で高校生など21人が死傷した事故で、新潟県の北越高校が10日に会見を開きました。北越高校の2回目となる会見では、男子ソフトテニス部の顧問が初めて出席しました。北越高校・男子ソフトテニス部寺尾宏治顧問「（保護者によると）事故を起こす前もトンネルにぶつかってこすっていただとか、休憩した時に車の片側がぶつかって」バスに乗っていた生徒の関係者によりますと、事故のあと、生徒たちは自ら発煙筒をたいた