物価高騰が続く中、道内の大手スーパーなどでは、あえて値段を据え置いたり格安の商品を提供するなど、夏に向けた生活応援が始まっています。（長南記者）「イオンのプライベートブランド商品の特設コーナーです。生活に欠かせない品々が並びますが、これらの商品が８月末まで値段据え置きとなるんです」物価高騰が続くなか、イオン北海道は５月１１日、消費者の生活を応援しようとある発表をしまし