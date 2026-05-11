フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「５月は美の分かれ道！？肌・髪の防護術」。「奇跡の５６歳」と呼ばれるほどの美肌で知られるかつみ♥さゆり・♥さゆり（５６）が出演した。♥さゆりは、数々の肌ケアを明かし、専門家を感心させたが、さんまから「ラーメン屋はどうやねん？」と昨年に開店したラーメン店の状況を聞かれると「兄さんね…！兄さ