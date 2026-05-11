生活保護を受けている親と同居することになった場合、「自分の収入が生活保護費に影響するのではないか」と不安になる人は少なくありません。特に、子ども側の収入がある程度ある場合、「保護が打ち切られるのでは？」と心配になることもあるでしょう。 そこで、この記事では、生活保護受給者が月28万円の収入のある家族と同居する場合に、家族の収入がどのように扱われるのかを解説します。 同居により扱いが変わ