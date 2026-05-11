今月8日、JR横浜駅近くで見つかった道路の陥没について、横浜市がけさ修復作業をはじめ、きょう中に復旧する見込みとなりました。今月8日、横浜市西区で長さおよそ4メートルから5メートルにわたり、深さ15センチほど道路が陥没しているのが見つかりました。道路沿いではビルの建設のため、土を掘り起こす工事が行われていて、この工事でできた穴に道路側の土が流れ出たことが陥没の原因とみられています。市はきょう午前8時半ごろ