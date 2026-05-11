9日、大分県佐伯市の藤河内渓谷の滝つぼで沈んだ状態で見つかり亡くなったのは大分市の73歳の男性と分かりました。 男性はカメラを身につけていて警察は写真を撮影しようとして誤って転落した可能性があるとみて調べています。 警察によりますと9日午後2時前、佐伯市宇目の藤河内渓谷で観光客から「人が倒れている」と119番通報がありました。 男性は滝つぼで沈んだ状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。 亡くなっ