お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が10日深夜、自身のXを更新。ここ数日で話題となっている、自身をめぐる騒動について謝罪した。【画像】サバンナ高橋＆相方の八木が謝罪中山功太も声明中山功太が5日配信ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。実名は伏せながらも、「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力