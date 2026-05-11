長年親しまれてきた情報番組が次々と節目を迎えている。'85年から始まった『アッコにおまかせ！』（TBS系）が3月に最終回を迎え、今月から後番組として、くりぃむしちゅー上田晋也がMCを務める『上田晋也のサンデーQ』がスタート。フジテレビ系では谷原章介、伊藤俊介（オズワルド）がMCを務める『SUNDAYブレイク』（日曜朝7時〜）の生番組がスタート。では、女性視聴者が終わってほしいと思っている情報番組とは？1000人にア