電車内では、マナーや距離感の違いから戸惑う場面に遭遇することがある。とくに、文化の異なる相手との接触では、許容される行動範囲において判断に迷うケースもあるだろう。会社員の高田拓弥さん（仮名・30代）は、仕事帰りの電車で思わぬ「気まずさ」に直面した。距離の近い外国人カップル...次第に親密な雰囲気になり20時頃、残業を終えた高田さんは電車に乗っていた。座席は埋まっていたものの、立っている人は数人程度。それ