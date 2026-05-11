女子ゴルフ界のレジェンドで、２０１５年に世界ゴルフ殿堂入りを果たしたローラ・デービース（６２）が、ＪＬＰＧＡレジェンズツアー「ＪＬＰＧＡレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップ」（６月１０日〜１３日、静岡県・川奈ホテルゴルフコース富士コース）に出場することが１１日、発表された。日本ツアーでも７勝を挙げるなど、国内でもおなじみのローラは「１２年ぶりのＪＬＰＧＡトーナメントへの参戦かつ、大好き