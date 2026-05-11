千葉県の「人肉の油炒め」「カニバリズム」という言葉がある。これは「人間が人間を捕食する行為」のことで、宗教的な儀式や飢餓など実に様々な要因によって起こる。日本においては仏教の伝来以降、獣を含む肉食が敬遠されていたほか、明治以降の日本では記録的な飢饉が発生しなかったこともあり、海外に比べ「人肉食」に関する事件は非常に限られている。だが、それでも昭和期には想像を絶するカニバリズム事件があった。本稿では