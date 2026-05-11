北中米ワールドカップのメンバー発表まで残り５日──。そのタイミングで開催された東京ダービーで、FC東京の長友佑都は10試合ぶりに先発復帰を果たした。だが、喜んでばかりもいられない。３月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し「右ハムストリング肉離れ」で長期離脱を強いられた影響で、現状も万全のコンディションとは言い難いからだ。スタメンでプレーできるまで回復した、というのが妥当な見立てで、長友自身も「良い