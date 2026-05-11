ホンダのロゴホンダが2026年3月期連結決算で、本業のもうけを示す営業損益が4千億円規模の赤字（前期は1兆2134億円の黒字）になることが11日分かった。電気自動車（EV）戦略の見直しに伴う関連損失が響いた。本業以外も含めた純損益も4200億〜6900億円の赤字を見込んでいる。いずれの赤字も1957年の上場以来、初となる。業績回復に向け、インドでの市場開拓を含む新たな成長戦略の策定が今後の焦点だ。14日に事業戦略や決算を