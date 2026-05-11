彼氏とわんこの「まさかの実況」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で58万4000回再生を突破し、「声出して笑ったwww」「ガチで緊急なの初めてみたwww」「それも愛やな」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『緊急です』外出中に彼氏からLINE→送られてきた映像を開いたら…想定外だった『まさかの事件』】 彼氏からの緊急メッセージ TikTokアカウント「_2kareshi_」の