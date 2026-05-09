モデルのSHIHOが、夫で格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）のために手料理を準備した。去る5月8日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』では、夫のためにチュオタン（ドジョウスープ）作りに挑戦するSHIHOの姿が捉えられた。【写真】秋山成勲の“亡き父へ捧げた言葉”に心配の声この日、SHIHOは、義母がいつも息子のために作っていたスタミナ料理のチュオタンを作ろうと