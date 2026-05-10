中国・深圳大学心理学院のXiaozhe Peng氏らの研究チームが、「道徳的な怒りを感じた人は、信頼性の低い情報源からのニュースでも拡散しやすくなる」という研究結果を発表しました。研究では、怒りが人の判断を速め、ニュースの出どころの信頼性に注意を払わせにくくする可能性があるとされています。Moral anger accelerates misinformation sharing: evidence from experimental manipulations and hierarchical drift-diff