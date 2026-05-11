おととい、違法なパチスロで客に賭博させたとして、東京・墨田区の違法パチスロ店「ミント」の店長・安江豊貴容疑者（51）ら男3人が現行犯逮捕されました。警視庁によりますと、マージャン店などを装って2015年ごろに開店。これまでに1日15人ほどが利用し、およそ8億円の売り上げがあったとみられるということで、入り口は二重扉になっていて、摘発を逃れるためだったとみられます。警視庁はパチスロ機45台を押収していますが、全