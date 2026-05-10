今月4日ホルムズ海峡に停泊していた韓国企業の貨物船から火災が発生した問題で、韓国外務省は、「2機の飛行体による攻撃が原因だった」とする調査結果を公表しました。船の外板がめくれ上がり激しく損傷しているのは、韓国企業の貨物船「HMMナム号」です。この貨物船では、今月4日、ホルムズ海峡で爆発を伴う火災が発生し、アメリカのトランプ大統領がイランによる攻撃だなどと主張していました。韓国政府は、貨物船をドバイ港に移