味噌ラーメン専門チェーン「麺場 田所商店」をご存じだろうか。同チェーンは数あるラーメンジャンルの中でも味噌に特化したラーメンを提供し、ファンを着実に獲得している。日本の伝統調味料、味噌を使ったラーメンの定着は、1960年代後半から80年代前半ごろに発生した「札幌ラーメンブーム」にさかのぼる。この時にはチェーン店「どさん子」がブームをけん引、全国チェーンへと成長を遂げた。そこからしばらくはやや下火にあった