この記事をまとめると ■タイ・バンコクでは新車は減少傾向だがそのなかでサメ顔カムリが増殖している ■アルファードキラーとして中国EVミニバンの「シャオペンX9」が存在感を拡大している ■ライバルの多いアルファードであるがその牙城は崩れず別格の地位を維持している タイ・バンコクの定点観測で見えてきたこと 筆者は海外で開催される自動車ショーの会場取材を終わると、バンコク（タイの首都）やジャカルタ（インドネシ