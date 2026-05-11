ロッテ藤原は一時プレー続行も代打を送られていたロッテは11日の公示で藤原恭大外野手を出場選手登録から抹消した。10日の試合で途中交代し、球団は「右肩関節前方亜脱臼」と発表していた。藤原は「1番・右翼」で出場した同日のソフトバンク戦で5回の守備で、飛球を追ってフェンスに激突。プレーは続行したが、6回の打席で代打の池田来翔内野手と交代していた。藤原は今季35試合に出場し、打率.297、2本塁打、17打点。4盗塁