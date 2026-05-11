岡山県警察本部 岡山市の住宅で高校生の男女が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察が殺人事件として捜査しています。 警察によると、10日午後8時40分ごろに岡山市の住宅で、高校2年の女子高校生（17）と高校3年の男子高校生（17）が倒れているのを女子高校生の母親が発見しました。2人は搬送先の病院で死亡が確認されました。2人が倒れていたのは女子高校生の寝室で、2人とも左胸に刺し傷があった