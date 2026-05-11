「妻子と離婚する予定ですが、とても母子で生活できそうにないので生活保護を受けさせてやれないか」 こんな相談が、私の行政書士事務所に定期的に寄せられてきます。 一見すると「離婚相手の今後の生活を心配して、行政の手続きまで手配してあげている」と、善意解釈できるかもしれません。しかし、立場の弱い配偶者を言葉巧みに生活保護に誘導し、正当に受け取るべき婚姻費用や養育費を放棄させ、本来自らが負うべき経済的責