毎月のように数多くの食品価格が上がる今、スーパーの「お惣菜・お弁当」が注目を集めている。コスパがよいだけでなく、各店それぞれに工夫を凝らしたレシピは「専門店やデパ地下も顔負け！」と上々の評判だ。中でも、熱い戦いを繰り広げているのが「かつ丼」「かつ重」系弁当。多くのスーパーが弁当部門のイチオシ・定番商品として開発・販売しており、かつ丼はどこのスーパーでもお弁当売り場のセンターをキープしている。大学生