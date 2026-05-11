赤ちゃんの遺体を冷凍庫に約4年間遺棄か女を逮捕 大阪市平野区の集合住宅で女の赤ちゃんの遺体を冷凍庫に約4年間遺棄していたとして、32歳の無職の女が逮捕されました。 警察によりますと女は2022年8月下旬、大阪市平野区の集合住宅で女の赤ちゃんの遺体を冷凍庫に遺棄した死体遺棄の疑いがもたれています。 袋には遺棄した日付とともに…「ごめんね大好きだよ」 遺体はＴシャツに包まれ、チャック付きのポリ袋に入れられ