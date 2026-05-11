西武は10日、郄橋光成投手の海外FA権を取得を発表した。高橋は球団を通じて「このたび海外FA権を取得いたしました。今日まで活動を続けてこられたのは、ファンの皆さまの温かいご声援、チーム関係者の方々の支えがあったおかげだと感じています。心より感謝申し上げます。まずは目の前のシーズンに集中し、チームの勝利に貢献できるよう、全力でプレーしてまいります」とコメント。高橋は14年ドラフト1位で西武に入団