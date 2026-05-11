「もう何カ月も、夫婦の営みはないはずなのに……妻が妊娠していた？」妻が医療機関を受診していた記録は不貞の決定打になるのだろうか。弁護士ドットコムに、思いがけない「証拠」を見つけてしまった男性からの相談が寄せられた。相談者の男性によると、夫婦関係はすでに冷え切っており、ここ半年以上、性交渉は一度もなかったという。ところが先日、妻が医療機関を受診した際の「控え」を偶然発見。そこには、妻が「妊娠」を理由