日本の大手生命保険会社で中国人の営業社員が増えている。中国事情に詳しいジャーナリストの中島恵さんは「東京都内のある営業所では、2025年夏時点で社員の7割が中国人だった」という――。※本稿は、中島恵『中国人は日本で何をしているのか』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／atakan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／atakan■都内の生保営業所で中国語が飛び交うワケ生保で働く中国人について