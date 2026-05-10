ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！ひらめき力が試される言葉遊びの世界へようこそ。バラバラになった文字を頭の中で組み替えて、1分以内の正解を目指しましょう！ 集中して考えれば、パッと答えが見えてくるはずですよ。脳をリフレッシュさせて挑戦してみてください。問題：「ん あ り む か め」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ん あ り む か めヒント：最後の文字は「り」答え