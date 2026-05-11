中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年5月10日にYouTubeチャンネルを更新。自身のグループである「一清会」の新事務所を国会近くにあらたに開設したことを報告し、報道陣による取材の様子を公開した。落選議員は「もうどうしていいか分からないんじゃないか」2月に行われた衆院選で大きく議席を減らした中道改革連合。小沢氏自身も落選したほか、多くの一清会の議員が落選。現在、一清会に所属している現職議員は1名となってい