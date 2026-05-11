【前編を読む】年間およそ3600人、増加する「死んだ夫と離婚した妻たち」の告白モラハラ夫と離婚協議中に…自分だけで死後離婚を決めてしまい、思わぬ悲しみを生んでしまった事例もある。夫婦共働き生活を続けていた会社員の松村聡子さん（46歳、仮名）は、離婚協議中に夫（47歳）を突然、心不全で亡くした。すると義両親が、「離婚協議を進めるストレスが原因で息子は死んだのではないか。そのくせ息子の遺産を相続するとはどうい