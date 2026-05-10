丸まったカーペットでできたトンネルの穴を覗く猫さん。飼い主さんが反対側の穴からおもちゃを振って誘うと、まさかの光景が繰り広げられ…。 話題の投稿は1211万回再生もの注目を集め、「かわいい以外の言葉が出ない」「すごい！狩りの本能をくすぐられる感じがしますね」「一瞬新幹線かと思った」「迫るネッコ癒される」といったコメントが国内外から寄せられることとなりました。 【動画：トンネルの向こう側にい