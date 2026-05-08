坂出警察署 4歳の娘を蹴ってけがをさせたとして、8日、香川県宇多津町の無職の男（24）が傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は4月24日から26日までの間に、宇多津町内の自宅で同居する娘（4）の左足を蹴って、左ひざに全治約7日の打撲を負わせた疑いが持たれています。 4月27日に娘が通っているこども園の職員に「パパにきのう蹴られた」と話したのを受け、職員が確認したところ左足にあざを発見。児童