(C)2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. 5月22日に日米同時公開される映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」のIMAXとプレミアムラージフォーマット(ScreenX、Dolby Cinema、4DX・MX4D、ULTRA 4DX)での上映が決定した。あわせて、監督やキャストがIMAXの魅力を語るバトルシーン満載の特別映像も公開されている。 IMAX版ポスター