お笑いコンビ、サバンナ高橋茂雄（50）が、「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）による「いじめを受けていた先輩芸人」の告白をめぐって謝罪した騒動について、所属する吉本興業の関係者は11日、事実関係をあらためて説明した。同関係者は「中山功太、サバンナ高橋、八木がそれぞれXにて発言しておりますが、事実としてはその投稿のままとなります」と事実関係を認めた。また現状は、今後も