卓球の世界選手権団体戦男子決勝（１０日＝日本時間１１日、ロンドン）、日本は中国に０―３で敗れ、銀メダルだった。この一戦で、第３試合で戸上隼輔（井村屋グループ）を３―１で下した林詩棟が卓球台の上に跳び乗って喜んだことが中国でも話題となっている。中国メディア「網易」によると、１２大会連続２４度目の優勝を決めた中国の３番手で出場した林は、勝利後に喜びのあまり台に乗り、胸の中国国旗を指差して誇示した。