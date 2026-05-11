福島県の磐越自動車道で新潟市の北越高の生徒1人が死亡したマイクロバス衝突事故で、北越高を借受人、バス運行会社の営業担当を運転者とするレンタカー契約が直近の1年で約10件あったことが11日、国土交通省への取材で分かった。